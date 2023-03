CONFER., Var di Fio-Bra bocciato da Rosetti ma designato

Il VAR di Fiorentina-Braga che ha annullato un gol buono a Cabral sarà assistente Var in un'altra partita di Conference League. Il francese Benoit Millot, al Var con l'arbitro bastien, era stato "bocciato" appena qualche giorno fa dal responsabile degli arbitri della Uefa Rosetti che, durante un premio a Coverciano, aveva detto che il pallone di Cabral era dentro di 2 millimetri e che il Var non avrebbe dovuto intervenire per annullare il gol del brasiliano, smentendo la LGT che lo aveva dato buono. La bocciatura non ha evitato però che in questi ottavi Millot abbia trovato di nuovo posto, pur come assistente, in Lech Poznan-Djurgardens arbitrata dalla francese Stephanie Frappart. L'arbitro Benoit Bastien invece non è stato designato in questo turno.