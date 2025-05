Fazzini, il trequartista dell'Empoli ancora nel mirino di Fiorentina e Napoli

L'Empoli è tornato alla vittoria in campionato nell'ultima giornata contro il Parma. A segno contro i ducali è andato Jacopo Fazzini, che in questo finale di stagione sta tornando sui livelli che tutti si aspettavano. Prestazioni e gol che, oltre a tenere in vita l'Empoli nella corsa salvezza, stanno riaccendendo il mercato intorno al suo nome. Come riportato questa mattina da TuttoSport su di lui a gennaio si erano Napoli, Fiorentina e Lazio. Alla fine il trequartista classe 2003 è rimasto ad Empoli ma chissà che con un finale di stagione ottimo qualcuno non torni alla carica in estate.

Secondo il quotidiano torinese viola e partenopei avrebbero ancora gli occhi su di lui.