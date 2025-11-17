Condò sulla Nazionale: "L'Italia non può fare a meno di Kean e Tonali"
Sulle pagine del Corriere della Sera, Paolo Condò ha analizzato la debacle azzurra di ieri sera contro la Norvegia sottolineando la mancanza di due top player, out nella gara di San Siro: “Come si spiega questa batosta? Questo era il primo match di Gattuso contro una squadra vera, e la realtà è che siamo tornati esattamente dove ci aveva lasciato Spalletti. Le assenze di Tonali e Kean non possono essere un alibi, ma sono un invito a ridisegnare l'Italia per gli spareggi partendo da questi uomini, due centralità scontate”.
