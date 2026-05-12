Conceicao su un possibile ritorno in Serie A: "Ho avuto contatti con club italiani"

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L'ex tecnico del Milan, ed attuale allenatore dell'Al-Ittihad, Sergio Conceicao, ha parlato in una lunga intervista alla Repubblica anche di un suo possibile ritorno sulla panchina di un club italiano. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Per l’Italia provo grandissimo affetto. Ho tanti amici lì e alcuni dei miei figli sono nati in Italia. Ho vissuto la Serie A quando era il campionato più bello del mondo. Ora le cose sono cambiate, ma allenando in Italia ho imparato molto: ho avuto contatti con club italiani, ma nomi non ne faccio…"