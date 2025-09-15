Como-Genoa, le formazioni ufficiali: Fabregas sceglie Morata dal 1'
FirenzeViola.it
La terza giornata di Serie A si chiude al Sinigaglia: in campo Como e Genoa, entrambe reduci da due sconfitte. Fischio d'inizio alle ore 20.45, ecco le scelte di Cesc Fabregas e Patrick Vieira, due ex leggende dell'Arseanl che si ritrovano uno contro l'altro in panchina.
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Morata. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Sergi Roberto, Douvikas, Moreno, Baturina, Perrone, Posch, Smolcic, Diego Carlos, Addai, Cerri. Allenatore: Cesc Fabregas.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, A.Martin; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskwi, Ellertson; Colombo.
Allenatore: Patrick Vieira.
Pubblicità
News
È già il momento delle scelte. Non contano i nomi, nemmeno i cognomi… La ditta “FNC” merita due maglie. Difesa ko: Pongracic e Comuzzo in difficoltà. C’è tutto il tempo, ma basta perdere terrenodi Mario Tenerani
Le più lette
1 È già il momento delle scelte. Non contano i nomi, nemmeno i cognomi… La ditta “FNC” merita due maglie. Difesa ko: Pongracic e Comuzzo in difficoltà. C’è tutto il tempo, ma basta perdere terreno
4 Lo stato dei lavori al Franchi: crescono i pali della nuova Fiesole, poi arriveranno i primi gradoni
Copertina
RFVMarianella: "Pioli è comunque una garanzia. Non so se questa squadra può supportare Kean e Piccoli"
Tommaso LoretoUna batosta da tenere a mente, anche per il tecnico: il Napoli è più forte ma ci sono troppe cose che non quadrano (atteggiamento incluso)
Pietro LazzeriniFiorentina, che bello partire da underdog. Kean un fattore contro qualsiasi avversario, è il più forte della Serie A. Pioli e il confronto con Fagioli: sarà la sua notte. Dzeko il migliore per far piangere Conte...come nel 2013
Luca Calamai92 milioni sul mercato, monte-stipendi cresciuto: ha ragione Commisso a voler vincere. Giusto investire su Piccoli o sarebbe servito un centrocampista top? La sfida di Pioli è far decollare Fagioli. Comuzzo sul mercato anche a gennaio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com