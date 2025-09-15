Como-Genoa, le formazioni ufficiali: Fabregas sceglie Morata dal 1'

Como-Genoa, le formazioni ufficiali: Fabregas sceglie Morata dal 1'FirenzeViola.it
Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

La terza giornata di Serie A si chiude al Sinigaglia: in campo Como e Genoa, entrambe reduci da due sconfitte. Fischio d'inizio alle ore 20.45, ecco le scelte di Cesc Fabregas e Patrick Vieira, due ex leggende dell'Arseanl che si ritrovano uno contro l'altro in panchina.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Morata. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Sergi Roberto, Douvikas, Moreno, Baturina, Perrone, Posch, Smolcic, Diego Carlos, Addai, Cerri. Allenatore: Cesc Fabregas.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, A.Martin; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskwi, Ellertson; Colombo.
Allenatore: Patrick Vieira.