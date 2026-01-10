Como-Bologna, scontri tra tifoserie fuori dal Senigaglia prima del matc
Momenti di forte tensione nei pressi dello stadio Sinigaglia nei minuti immediatamente precedenti all’inizio di Como-Bologna, incontro inaugurale della 20ª giornata di Serie A in programma alle 15. Un contatto tra le tifoserie delle due squadre ha degenerato in uno scontro, con il lancio di bottiglie e bastoni. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, come riportato da Tuttomercatoweb.com. L’episodio si è verificato nelle aree adiacenti allo stadio, in particolare all’incrocio tra viale Masia e viale Rosselli.
