COMMISSO, Stadi moderni fondamentali, al Governo...

"La Fiorentina per competere a livello internazionale e attrarre i migliori talenti deve aumentare i ricavi - E' quanto dice Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in un'intervista a Diretta.it , "Oggi quelli viola sono di 100 milioni, mentre la media delle prime 20 squadre europee è di oltre 400 milioni di euro. E per aumentare i ricavi servono investimenti significativi". E il discorso cade ovviamente sul tema stadio: "La modernizzazione degli stadi e delle infrastrutture è fondamentale per garantire un futuro solido per il calcio italiano. Chiedo al Governo di impegnarsi maggiormente in questo settore e di creare un ambiente favorevole alla crescita del nostro sport. Il calcio è una delle industrie più grandi del nostro Paese. Abbiamo bisogno di una partnership per portare avanti la serie A. Dobbiamo lavorare insieme per creare un circolo virtuoso di investimenti e garantire una crescita sostenibile. Solo così possiamo competere a livello internazionale e dare ai nostri tifosi ciò che meritano".

Poi in un accenno al mercato, il presidente torna a sottolineare la bontà delle operazioni in attacco: "Se guardo alle prestazioni di Vlahovic e Chiesa e le metto a paragone con quelle di Cabral e Jovic possiamo dire di aver fatto un affare. I numeri non mentono. I nostri, assieme, hanno realizzato più gol dei loro".