COMMISSO, Spero di portare qualche trofeo

Rocco Commisso ha, tramite il profilo Twitter della Fiorentina ringraziato per il "Patrimonio Italiano Award". Queste le sue parole: "Voglio congratularmi con tutte le persone che sono premiate stasera, sono stato un uomo fortunato ad avere i genitori che ho avuto che hanno dedicato la loro vita ai propri figli, specialmente mio padre che è stato prigioniero di guerra per 5 anni e poi ci ha portati in America dove ho iniziato il mio sogno americano. Da lì sono partito con tanta fortuna, cominciando con il calcio e la fisarmonica ho avuto l'opportunità di avere una borsa di studia alla Columbia University. Il calcio ed il mio amore per esso mi ha aiutato a raggiungere quello che ho oggi. L'ho imparato a Marina Gioiosa Ionica in Calabria dove a 7 o 8 anni giocavo davanti alla stazione in inverno e in spiaggia d'estate. Adesso dopo 57 anni è il mio turno di rendere al mio paese, l'Italia, quello che il calcio ha dato a me ed ho comprato la Fiorentina. È stato un giorno fantastico il 7 giugno quando sono entrato dentro al Franchi, emozioni che non ho mai vissuto in vita mia: loro mi hanno accettato per quello che sono, il semplice Rocco che prima di essere padrone era un semplice calciatore e un grandissimo tifoso del calcio ed ora della mia Fiorentina. Spero di ricambiare tutto l'affetto dimostrato a me e alla mia famiglia con qualche trofeo speriamo nel prossimo futuro. Grazie Firenze, grazie Patrimonio Italiano, presto ci rivedremo nella mia Italia". Di seguito il video originale.

|️| "Patrimonio Italiano Award" per lo sport a Rocco Commisso Il video di ringraziamento | Rocco Commisso honoured at Patrimonio Italiano Awards: check out the Fiorentina president's acceptance message#ForzaViola pic.twitter.com/pPbZwWfIfa — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 2 ottobre 2019