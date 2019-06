COMMISSO, Montella? Non licenzio mai ma qualcuno...

Pochi minuti prima della firma, Rocco Commisso ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui scherza sulla sua simpatia verso la Juve e sul futuro di Montella: "Lo so che c’è preoccupazione dei tifosi. Ma perché? Forse perché sono gobbo?" - Ride - "Devono darmi tempo. Sono un uomo che non ha mai promesso nulla che non possa mantenere. Non sono quello che viene a millantare e a raccontarvi che cambierò il mondo. Non l’ho mai fatto. C’è un motto in inglese: 'Underpromise e Overdeliver'. Letteralmente è: prometti meno, ma poi realizza di più. E’ il motto che ha sempre regolato la mia vita. E non farò diversamente neppure questa volta. Che Fiorentina sarà? Non lo so ancora. Ho incontrato solo poche persone dell’attuale società. I signori Della Valle, il presidente Cognigni. Tutti i nomi per i vari ruoli che sono usciti in questi giorni non sono veri. Intanto già oggi incontreremo i leader politici locali, incluso il sindaco. Poi anche la squadra e gli allenatori. Porto a Firenze la mia passione, la mia italianità. E la voglia di fare bene. Di questi americani che hanno comprato, da Pallotta, a Saputo, a Tacopina, sono l’unico nato in Italia. Io vivo e muoio per la Nazionale italiana, fin da quando bambino lasciai questo Paese. Montella ha due anni di contratto? Davvero, non ho ancora preso decisioni in merito. Sarà un periodo di transizione in cui verrò aiutato da persone esperte. A me non piace licenziare i miei dipendenti. Ho un curriculum lunghissimo di fedeltà ai miei impiegati e loro sono sempre stati leali con me. Detto questo, il calcio è ovviamente un mondo completamente diverso da quello degli affari. E qualche volta sei costretto a sacrificare qualcuno".