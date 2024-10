COMMISSO, In giornata il Presidente tornerà negli USA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Arrivato lo scorso 14 settembre a Firenze, Rocco Commisso in giornata dovrebbe prendere il volo che lo riporterà negli Stati Uniti dopo la vittoria di ieri contro il Milan. Come riporta il Corriere Fiorentino, il Presidente ha sfruttato queste settimane per conoscere l'allenatore e tutti i nuovi volti in rosa.

E poi il patron viola ha avuto modo di confrontarsi con la sindaca Funaro sul tema legato allo Stadio: Rocco vuole entrare a far parte del restyling a patto di avere la gestione totale dello stadio e ottenere una lunga concessione così come è successo nel caso della Juventus. Quindi la società sarebbe disposta a mettere sul piatto i famosi 50 milioni mancanti. La fine dei lavori è prevista per il 2029, ma il Presidente della Fiorentina vorrebbe accellerare i tempo e per farlo sarebbe disposto anche a trasferire la squadra per qualche mese in un altro impianto. Commisso tornerà in Italia all'inizio del 2025, nel frattempo in settimana sono previsti nuovi incontri tra Fiorentina e Comune di Firenze.