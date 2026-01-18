Commisso, i funerali mercoledì a New York, una messa al Duomo: i dettagli

(ANSA) - FIRENZE, 17 GEN - I funerali di Rocco Commisso si svolgeranno mercoledì 21 gennaio alle 13,30 a New York presso la St. Patrick's Cathedral in Fifth Avenue. Lunedì 19 e martedì 20 verrà allestita la camera ardente al Vander Plaat-Vermeulen Memorial Home 530, High Mountain Road Franklin Lakes, in New Jersey dalle 16 alle 20.

Il proprietario della Mediacom e della Fiorentina scomparso ieri notte all'età di 76 anni verrà sepolto mercoledì 21 gennaio nel Maryrest Cemetery & Mausoleum 770 Darlington Ave Mahwah, in New Jersey. Una messa per commemorare Commisso verrà celebrata a Firenze, nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, in data ancora da definire. (ANSA).