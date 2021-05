COMMISSO, Gattuso ci aiuterà nella crescita

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, MILENKOVIC SI OPERA: ECCO IL MOTIVO Come ha anticipato il tecnico viola, Beppe Iachini, in conferenza stampa, Nikola Milenkovic non sarà convocato per la sfida di domani sera contro il Crotone a causa di un intervento. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it l'operazione che... Come ha anticipato il tecnico viola, Beppe Iachini, in conferenza stampa, Nikola Milenkovic non sarà convocato per la sfida di domani sera contro il Crotone a causa di un intervento. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it l'operazione che... NOTIZIE DI FV GATTUSO, POSSIBILE PRESENTAZIONE UFFICIALE A LUGLIO Rino Gattuso ha firmato, ma per iniziare la nuova avventura ufficialmente bisognerà aspettare la fine di giugno. La presentazione del neo tecnico viola infatti, secondo quanto appreso da Firenzeviola, dovrebbe avvenire presumibilmente i primi di luglio. Rino Gattuso ha firmato, ma per iniziare la nuova avventura ufficialmente bisognerà aspettare la fine di giugno. La presentazione del neo tecnico viola infatti, secondo quanto appreso da Firenzeviola, dovrebbe avvenire presumibilmente i primi di luglio. RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 25 maggio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi