Colpo del Parma a Lecce: vince 2-1 con due espulsi per i salentini

Colpo del Parma a Lecce: vince 2-1 con due espulsi per i salentiniFirenzeViola.it
Finisce con la vittoria del Parma contro il Lecce il lunch match di questa domenica di Serie A. Dopo il vantaggio trovato all'inizio dai padroni di casa, la gara cambia nel secondo tempo dopo un'espulsione di Banda per un intervento killer su Delprato. Gli ospiti sfruttano la superiorità numerica e trovano il pareggio con un autogol di Tiago Gabriel dopo pochi minuti, mentre la rete del vantaggio la segna Pellegrino di testa su corner al 70'. Nel finale un'altra espulsione per il Lecce che resta in 9 dopo una reazione di Gaspar. Parma ora a 21 punti, mentre il Lecce resta a 17.