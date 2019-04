COLOMBA, Amauri determinante per il gioco di Jo-Jo

Due partite giocate e due vittorie per la Fiorentina. Anche se Amauri non ha segnato, l'italo-brasiliano ha certamente dato il suo contributo alla squadra. Per parlare dello stato di forma dell'attaccante, TuttoMercatoWeb ha contattato il suo ex allenatore ai tempi di Parma Franco Colomba. "L'ho seguito in queste due partite e posso dire che la prima è stata una gara di grande intensità, nella quale è stato determinante al cento per cento; anche nella seconda si è vista la stessa intensità. Personalmente l'ho visto molto bene, ancora due partite e poi arriveranno anche i gol. Lui è un tipo molto caratteriale e in queste partite, dove non arriva con il fisico (dato che come condizione ancora non è al cento per cento), può arrivare con la grinta ed il carattere. Se Jovetic con lui è più libero? Sì, lo stesso era successo con Giovinco: era determinante per il gioco di Giovinco e lo stesso può succedere con Jovetic. Un pregio e un difetto? Ha come pregio che può essere un punto di riferimento per il centrocampo e la difesa; la squadra sa come andarlo a cercare: con la palla a terra o in area lui si fa sempre trovare pronto. Il difetto non lo so; può darsi la troppa generosità, che lo può portare a sbagliare a volte qualcosa. Il fatto che abbia accettato cinque mesi di contratto? Se Firenze lo farà sentire un uomo cardine abbraccerà il progetto e sarà difficile per i viola privarsene. Ad inizio stagione per me non è stato facile vederlo partire, poi è arrivato Floccari: anche se hanno caratteristiche diverse, come grinta sono molto simili".