Alle 20.45 il recupero di Milan-Como che chiude la 24esima giornata: le formazioni

Redazione FV

Alle 20.45 fischio d'inizio per Milan-Como gara che chiude la 24esima giornata. La gara è stata rinviata per le Olimpiadi invernali in svolgimento a Milano e Cortina. Ecco le formazioni scelte da Allegri e Fabregas con il tecnico rossonero che davanti schiera Nkunku e Leao:

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Jashari, Modric, Ricci Bartesaghi; Nkunku, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri

Como (3-4-2-1): Butez; Ramon, Diego Carlos, Kempf; Van Der Brempt, Perrone, Sergi Roberto, Vojvoda; Baturina, Caqueret; Paz. Allenatore: Cesc Fabregas