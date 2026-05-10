Clamoroso al Tardini: la Roma ribalta il Parma nel recupero e sogna la Champions

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Allo stadio Tardini va in scena una sfida incredibile tra Parma e Roma, terminata 3-2 per i giallorossi dopo oltre 100 minuti ricchi di emozioni, ribaltoni e polemiche. La squadra di Gasperini parte forte e trova il vantaggio al 22’: Koné recupera palla, Dybala inventa per Donyell Malen che davanti a Suzuki non sbaglia e firma lo 0-1. La Roma domina il primo tempo e sfiora più volte il raddoppio, colpendo anche un palo con Soulé.

Nella ripresa il Parma reagisce subito: al 48’ Strefezza conclude una rapida ripartenza con un diagonale preciso che vale l’1-1. I ducali crescono e trovano anche il 2-1 con Pellegrino, annullato però per fuorigioco. Nel finale il match diventa folle. All’88’ Keita sfrutta l’assist di Estevez e batte Svilar facendo esplodere il Tardini. Sembra finita, ma la Roma non molla: al 92’ Rensch raccoglie una respinta e trova il 2-2 con un destro preciso dal limite. In pieno recupero, al 100’, ancora Rensch conquista un rigore dopo un fallo di Britschgi. Dal dischetto si presenta Malen, che firma la doppietta personale e regala alla Roma una vittoria pesantissima nella corsa Champions.