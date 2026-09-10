Ciro Immobile nuovo capodelegazione dell'Italia U16: martedì il debutto
La Nazionale Under 16 torna a Coverciano per una prestigiosa doppia sfida, contro i pari età della Spagna, in programma martedì 15 (ore 17) e giovedì 17 settembre (ore 11) sul campo 2, intitolato a Enzo Bearzot. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Vivo Azzurro TV.
Nel gruppo, però, ci sarà una grande novità, visto che il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha fortemente voluto Ciro Immobile come capo delegazione della selezione azzurra allenata da Giovanni Costantino. Classe ‘90, campione d’Europa nel 2021 con la Nazionale maggiore dell’attuale CT Roberto Mancini, l’ex attaccante ha lasciato il calcio giocato il mese scorso, dopo una carriera da 306 gol in 601 presenze complessive tra Juventus, Siena, Grosseto, Pescara, Genoa, Torino, Borussia Dortmund, Siviglia, Lazio, Beșiktaș, Bologna e Paris FC.
Il suo curriculum parla soprattutto con i numeri: capocannoniere della Serie B nella stagione 2011/2012 (28 reti in 37 partite con il Pescara), quattro volte della Serie A nelle stagioni 2013/2014 (22 reti in 33 partite con il Torino), 2017/2018 (29 reti in 33 partite, ex equo con l’allora interista Mauro Icardi, con la Lazio), 2019/2020 (36 reti in 37 partite, sempre con i biancocelesti, che gli valsero la Scarpa d’oro) e 2021/2022 (27 reti in 31 partite, nuovamente con la Lazio) e dell’Europa League nella stagione 2017/2018 (8 reti in 9 partite, ex equo con Artiz Aduriz, ex attaccante dell’Athletic Bilbao).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati