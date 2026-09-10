Ok della FIFA: Romano convocabile dall'Italia. Tresoldi prende tempo

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La FIGC ha infatti incassato l’ok della FIFA: Alessandro Romano può essere convocato da Roberto Mancini, per le prossime partite che vedranno impegnata la Nazionale italiana. Come riporta oggi TMW, era un passaggio necessario perché finora il centrocampista classe 2006 del Cagliari, nato a Winterthur, in Svizzera, ha vestito, a livello di selezioni giovanili, la maglia della nazionale elvetica. La chiamata di Mancini è adesso molto probabile, se non proprio scontata. Le convocazioni arriveranno nella giornata del 18 settembre.

In quella lista non ci sarà invece Nicolò Tresoldi. L’attaccante classe 2004 del Club Brugge, nato a Cagliari ma cittadino anche tedesco, nelle scorse settimane aveva detto di sì alla Nazionale italiana, ma pochi giorni fa ha comunicato alla FIGC di voler prendere tempo per valutare il suo percorso con la Germania. Sono infine ancora lunghi i tempi per Matteo Palma, anche lui con doppio passaporto italiano e tedesco. Il difensore classe 2008 dell’Udinese, che finora ha giocato con le nazionali giovanili tedesche, non aveva ancora detto di sì all’Italia e i tempi per vederlo convocato già a settembre non ci sono.