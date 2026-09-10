L'agente di Favasuli: "Era felicissimo. Napoli? Aspettiamo Bologna e Fiorentina"

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Mario Giuffredi, agente di Costantino Favasuli che ieri ha esordito in Champions League con la maglia del Napoli, ha parlato a Radio Napoli Centrale celebrando il suo assistito, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina: "Favasuli era felicissimo. Ero convinto che potesse debuttare a Milano. Non avevo dubbi su di lui. Ripercorre un po' la storia di Di Lorenzo. Allegri non va attaccato in maniera così forte. Manchiamo troppo di rispetto alle persone.

Stagione già buttata? Non capisco il pessimismo da cosa deriva. Il mister va aiutato, rispetta molto il club, i tifosi e la stampa. Non mi sembra corretto che venga messo tutti i giorni dalla gogna mediatica. Se non vinciamo contro Bologna e Fiorentina, allora qualche preoccupazione può venire fuori. Andiamo cauti nei confronti di Allegri e la squadra".