CINCOTTA, Con la Roma sarà una gara spettacolare

Intervenuto sui canali ufficiali del club prima della sfida con la Roma, il tecnico della Fiorentina Femminile, Antonio Cincotta, ha parlato così: "Le pause della Nazionale fanno la differenza per crescita personale, sia per chi va, sia per chi resta. È una sfida sempre spettacolare, due partite fa la Fiorentina si è fatta acciuffare alla fine, c’è sempre grande equilibrio. La Roma è bella da vedere, difficile da affrontare, ma stupenda da vedere dagli amanti del calcio femminile. La difesa della Roma è quella della Fiorentina ai tempi dello scudetto, si pensi a Linari e all’apporto tecnico che ha dato alle giallorosse. Negli ultimi anni ha sempre raccolto meno di quello che ha fatto sul campo. Noi abbiamo un grande organico, così come il loro. Può darsi che arrivino stanche, ma ormai siamo abituati a giocare più di una competizione nello stesso tempo, per cui c’è un po’ di distrazione, ma siamo alla pari. Speriamo di recuperare Tortelli, perché abbiamo bisogno di lei. Lo staff sta facendo di tutto per farla tornare. Il ritorno di Zazzera è una storia meravigliosa di sport. È iniziata male, ma è finita bene, con un abbraccio lunghissimo e un grande applauso. Quando attraversi momenti così duri, quando col covid non può neanche venire nessuno a trovarti all’ospedale, torni in campo più forte e trasmetti l’energia di chi ce l’ha fatta".