Christensen si presenta allo Sturm Graz: "Dialoghi positivi, mi hanno convinto subito"

Oliver Christensen è da oggi un nuovo portiere dello Sturm Graz. Il comunicato del club bianconero che ha reso nota l'ufficialità è giunto in mattinata, e con esso sono arrivate anche le prime parole dell'ex portiere della Fiorentina come estremo difensore della sua nuova squadra: "I dialoghi con i dirigenti dello Sturm Graz sono stati molto positivi e mi hanno subito convinto a voler affrontare questa avventura in prestito. Essere in grado di affrontare il campionato, la Coppa e anche la Coppa dei Campioni è fantastico per me. Non vedo l'ora di vivere i prossimi mesi e spero di poter aiutare il team con le mie qualità".