CHITI, Traguardo storico. Ora testa al campionato

Il difensore viola Lorenzo Chiti ha commentato così la vittoria della Coppa Italia ai microfoni di Sportitalia: "Siamo felicissimi, abbiamo raggiunto un traguardo storico. Ci godiamo questa vittoria. Il primo tempo meritavamo di fare qualche gol in più, mentre nel secondo tempo complice anche la stanchezza ci siamo chiusi un po' troppo e abbiamo rischiato un po'. In campionato nelle ultime apparazioni abbiamo staccato un po' la spina. Dobbiamo mettercela tutta per concludere al meglio anche il campionato".