CHIARUGI, Troppi alti e bassi per Chiesa. Rocco...

Luciano Chiarugi, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto per parlare dei viola. Questo ciò che ha detto: "L'impronta di Iachini è tangibile, ha trasmesso il suo carattere e la sua personalità, ma la squadra, dopo aver recuperato Ribery, ha perso Chiesa. Sinceramente non capisco tutti gli alti e bassi di questo ragazzo in stagione e non so cosa sia successo. Forse è stato schierato in troppi ruoli e ha fatto fatica a trovare una collocazione precisa, ma Commisso ha rifiutato tanti soldi per lui anno scorso. Certo, il momento era diverso".