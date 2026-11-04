Prima chiamata in Nazionale maggiore per Njie: i complimenti della Federazione

"Se gioco in Serie A nella Fiorentina, devono chiamarmi in Nazionale maggiore". Detto, fatto: Alieu Njie ha raggiunto il suo obiettivo ed è stato convocato dal ct Graham Potter per le sfide contro la Bosnia-Herzegovina a Stoccolma il prossimo 14 novembre e quella contro la Polonia a Wroclaw prevista per il 17 novembre.

Questa la lista completa dei convocati:

I profili social della Nazionale svedese si sono complimentati con Njie per la prima chiamata in Nazionale maggiore che arriva dopo i due gol segnati contro Atalanta e Sassuolo e un ruolo sempre più centrale nell'attacco della Fiorentina di Paolo Vanoli.