Champions League, stasera Inter e Atalanta: le formazioni ufficiali
Dopo il rocambolesco pareggio di ieri sera tra Juventus e Borussia Dortmund, oggi alle 21:00 scenderanno in campo per la prima giortnata della fase a girone unico della Champions League le altre due formazioni italiane impegnate nella massima competizione europea per club. Si tratta dell'Inter, che affronterà l'Ajax alla Johan Cruijff Arena, e dell'Atalanta che invece giocherà al Parco dei Principi contro i campioni d'Europa in carica del Psg. Oltre ad Ajax-Inter e Psg-Atalanta, questa sera si sfideranno anche Bayern Monaco e Chelsea e Liverpool e Atletico Madrid. Di seguito le scelte ufficiali di Chivu e Juric:
Ajax (4-3-3) Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Regeer; Edvardsen, Weghorst, Godts. All. Heitinga
Inter (3-5-2) Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.
Psg (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola. A disposizione: Safonov, Marin, Zabarnyi, Goncalo Ramos, Lee, Lucas Hernandez, Zaire-Emery, Mbaye. Allenatore: Luis Enrique.
Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Musah, De Roon, Bernasconi; Pasalic; De Ketelaere, Maldini. A disposizione: Rossi, Sportiello, Sulemana, Samardzic, Obric, Camara, Scalvini, Brescianini, Zalewski, Ahanor, Zappacosta, Krstovic. Allenatore: Ivan Juric.
