Champions League, festa Arsenal: 1-0 all'Atletico Madrid e finale raggiunta
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È l'Arsenal la prima finalista di Champions League. I gunners battono 1-0 l'Atletico Madrid a Londra e festeggiano in attesa di sapere chi tra Bayern e Paris Saint-Germain raggiungerà la squadra di Arteta a Budapest. Decisiva la rete di Saka da due passi a fine primo tempo per battere gli spagnoli allenati da Simeone che falliscono l'approdo alla terza finale della massima competizione europea dopo aver pareggiato 1-1 all'andata una settimana fa. Con la vittoria della Premier League sempre più vicina, l'Arsenal si regala anche la possibilità di vincere la Champions League.
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