CHAMPIONS, Il Psv ribalta il Siviglia. Pareggia lo United

FirenzeViola.it

© foto di José María Díaz Acosta

Vince 3-2 in rimonta il Psv che ribalta completamente il Siviglia al Sanchez Pizjuan. Trovano il vantaggio gli spagnoli con Sergio Ramos al 24' e raddoppiano ad inizio ripresa con En-Nesyri. La svolta del match arriva al 66' quando i biancorossi restano in inferiorità numerica per l'espulsione di Ocampos. Accorciano le distanze al 68' gli olandesi con la rete di Saibari e agguantano il pari con l'autogol di Gudelj all'81'. Decisiva la rete al 92' di Pepì che di testa regala i tre punti ai suoi.

Termina 3-3 il match tra il Galatasaray di Lucas Torreira e il Manchester United di Sofyan Amrabat. Dopo aver sbloccato la gara ed essersi portati sul doppio vantaggio, con le reti di Garnacho e Bruno Fernandes, i Red Devils incassano la rete dell'1-2 per mano di Ziyech. United che però nella ripresa parte meglio e con McTominay si riporta sul +2, ma prima Ziyech e poi Akturkoglu, ristabiliscono l'equilibrio.