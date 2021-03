CHAMPIONS, Atalanta, non riesce l'impresa: 3-1 Real

Finisce agli ottavi di finale anche l'avventura dell'Atalanta in Champions League. Nella partita giocata questa sera a Valdebebas contro il Real Madrid sono i blancos ad avere la meglio 3-1, dopo una partita dominata grazie anche agli errori difensivi della Dea. Nel primo tempo è Sportiello a regalare il pallone che poi Benzema mette in rete per sbloccare la gara, nel secondo tempo Vinicius viene steso in area da Toloi per il rigore realizzato da Sergio Ramos, e infine Asensio fa 3-1 trenta secondi dopo il gol di Muriel su punizione. In Champions delle italiane resta solo la Lazio, a cui servirà un'impresa ancora più grande per passare col Bayern.