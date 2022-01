CERRUTI, Vlahovic soluzione ideale per tante big

Intervenuto a Maracanà, il giornalista Alberto Cerruti, nel commentare la prestazione della Juventus contro il Milan, ha parlato anche della sterilità dei due attacchi, suggerendo come soluzione il gettonatissimo profilo di Dusan Vlahovic: "Penso che Rebic sarebbe un'alternativa ma non è la soluzione ideale. La differenza tra Inter è Milan è soprattutto l'attacco. L'Inter nelle partite importanti può sostituire la coppia d'attacco. Il Milan ha Ibrahimovic e Giroud. Dzeko ha la stessa età di Giroud ma viene da campionati completi. Per questo la campagna del Milan è deludente. Dovrà rifare tutto da capo, andando a comprare 2-3 attaccanti. Doveva spendere meglio i suoi soldi, magari puntando su Vlahovic. Penso che sia il miglior attaccante del campionato, non so però se alla Juve non risolverebbe i problemi ma farebbe già molto. La Juve non ha giocatori di qualità soprattutto in mezzo al campo. In questo caso non sarà sufficiente, perché devi metterlo nelle condizioni di segnare. Spero non vada all'estero, perché renderebbe più povero il nostro calcio".