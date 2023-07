CECERE, Per Gendrey la Fiorentina non ci ha contattato

Fonte: Radio Bruno

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il procuratore di Valentin Gendrey, Crescenzo Cecere ha commentato la stagione del giocatore e le possibili offerte di mercato: "Grazie anche al supporto di Baroni Vlentin ha fatto una grande stagione. Inoltre si è conquistato anche la convocazione con la Nazionale Under21. Mercato? Stiamo valutando la soluzione migliore sia per il Lecce che per il ragazzo. Abbiamo diverse squadre che ci hanno contattato dalla Francia e dalla Germania. La Fiorentina non ci ha contattato. Valentin è giovane e deve ancora crescere ma ha tutte le qualità per giocare in una squadra di livello medio-alto come la Fiorentina".