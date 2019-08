CECCHERINI, Voglio essere continuo. Livorno...

Il difensore viola Federico Ceccherini ha rilasciato un'intervista a Il Tirreno: "Sto bene a Firenze, la nuova proprietà è ambiziosa ed io sono intenzionato a ritrovare continuità. Castrovilli? E' un bravissimo ragazzo e a mio avviso ha grande margini di miglioramento. Livorno? Lì ho la mia famiglia, oltre che tutti i miei amici. Per fortuna Firenze è vicina, per cui quando sono libero riesco a tornare. Sono in debito con Livorno e spero di poterlo ripagare, un giorno. Magari per chiuderci la carriera...".