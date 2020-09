CASTROVILLI, Commisso persona d'oro. L'Inter...

Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha parlato a Sky Sport. Queste le sue parole: "Sono felicissimo di aver segnato il primo gol in questa stagione, lo dedico alla mia ragazza e a tutti i tifosi che purtroppo non possono esserci":

Cos'ha pensato quando le hanno detto che la 10 sarebbe stata sua?

"Sono onorato di indossarla, l'hanno avuta grandissimi giocatori e il numero 10 è la storia di Firenze. Cercherò di mettere in difficoltà Mancini in vista dell'Europeo attraverso le prestazioni con il club, sarebbe un sogno che si avvera per me".

Cosa pensa di Commisso?

"È una persona d'oro, ci puoi parlare come se fosse della tua famiglia".

Adesso la sfida all'Inter.

"È una squadra molto forte ma dobbiamo andare lì cercando di fargli male, se ti abbassi alla fine un gol te lo fanno, hanno qualità e giocatori fantastici".