CASTRO, Pieno di stimoli. A chi ha parlato a caso...

Intervenuto sulle proprie Instagram Stories, Gaetano Castrovilli ha scritto alcune parole prima del rientro in rosa con la maglia viola: "Manca pochissimo e tornerò sul campo con la mia squadra. Sono felice e contento con nuovi stimoli e ambizioni. Sono sicuro che sarà l'anno zero per tutti noi. Sono pronto a combattere. Detto ciò, mi godo gli ultimi giorni di vacanza, essendo umano avevo bisogno anche io di rilassarmi. In fin dei conti mi sono allenato fino all'11 luglio togliendomi una bellissima soddisfazione. A voi e a tutti quelli che hanno voluto parlare a caso. Forza Viola".