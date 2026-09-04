Da Comuzzo e Mandragora a Simeone: Fiorentina-Torino è la gara degli ex

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Il passato torna al Franchi con la maglia del Torino. Domani la Fiorentina ritroverà tre ex viola come Pietro Comuzzo, Niccolò Fortini e Rolando Mandragora, tutti approdati in granata durante l’estate con motivazioni diverse. Per Mandragora il rapporto con Firenze sembra ormai definitivamente chiuso, mentre Comuzzo e Fortini, trasferiti in prestito, potrebbero ancora tornare alla Fiorentina: molto dipenderà dalle loro prestazioni e dalle eventuali decisioni del Torino sui riscatti, fissati a 19 e 8,5 milioni di euro.

La sfida sarà però anche un’occasione per gli ex di lasciare il segno contro la loro vecchia squadra. Oltre ai tre nuovi granata, al Franchi ci saranno Cristiano Biraghi e Giovanni Simeone, quest’ultimo già protagonista in passato contro i viola con le maglie di Cagliari e Napoli. Una partita dunque ricca di incroci e motivazioni speciali, con Comuzzo, Fortini e Mandragora chiamati a dimostrare il proprio valore proprio davanti a quella che fino a pochi mesi fa era casa loro. Lo riporta stamani La Nazione.