Colpo Hellas in Coppa Italia: il Verona batte 2-1 il Cagliari e vola agli ottavi
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Colpaccio dell’Hellas Verona in Coppa Italia. La squadra di Marco Baroni, nei sedicesimi di finale della coppa nazionale, ha infatti battuto per 2-1 in trasferta il Cagliari qualificandosi agli ottavi della competizione. A decidere la sfida dell’Unipol Domus i gol di Harroui (23’), di Mendy (57’) e di Mulattieri, che all’87’ ha regalato il passaggio del turno ai gialloblù che nel prossimo turno affronteranno la Roma.
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