CARNASCIALI, Ripresa stimolo per Iachini. Giocatori...

In veste di doppio ex Daniele Carnasciali ha commentato Fiorentina-Brescia a Tuttomercatoweb: "E' chiaro che i viola devono vincere e iniziare a provare a ricavare il massimo da qui al termine del campionato. Deve essere uno stimolo anche per i giocatori che vogliono guadagnarsi la conferma per il prossimo anno. Poi mi auguro che Commisso possa trattenere i migliori come Chiesa, Castrovilli e Milenkovic facendo una Fiorentina sempre più forte. Quanto a Iachini credo sia legato ai risultati. Se fa un bel finale di stagione non vedo perché debba essere cambiato. Ribery? L'interruzione del campionato ha permesso ai viola di recuperarlo. sarà interessante vederlo per un buono spezzone di partita, è chiaro che dopo l'infortunio andrà gestito essendo anche un giocatore di ormai 37 anni. Per il Brescia invece un'eventuale sconfitta non dico che vorrebbe dire già retrocessione, ma quasi".