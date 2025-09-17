Caressa su Fiorentina-Napoli: "Pioli ha tardato a cambiare. Fazzini sia titolare"

Fabio Caressa, telecronista Sky, sul proprio canale YouTube ha analizzato gli aspetti migliori della vittoria del Napoli a Firenze, dicendo: “I primi 25-30 minuti del Napoli a Firenze mi hanno impressionato Conte ha dimostrato di essere un allenatore straordinario, perchè cambia a seconda dell’avversario che ha di fronte. La Fiorentina è stata presa uomo su uomo e lo strapotere fisico del Napoli nei duelli ha reso impossibile opporsi per i viola”.

Poi un commento specifico sulla prestazione della Fiorentina: “Forse Pioli ha un po’ tardato nel cambiare. La Fiorentina ha trovato in Fazzini il giocatore che deve essere titolare e può darle molto. Nel primo tempo il Napoli però è stato troppo superiore. Hojlund viene da delle difficoltà allo United ma mette insieme caratteristiche di Lukaku e Osimhen, sa tenere palla ma anche giocare in profondità: ha gamba e forza fisica che in Italia fanno la differenza”.