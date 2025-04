Caressa e Zazzaroni votano Milan vincente con la Fiorentina. La motivazione è curiosa

In diretta su Radio Deejay come per ogni turno di campionato, i giornalisti Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno fatto i loro pronostico. E su Milan-Fiorentina sono entrambi d'accordo sul fatto che alla fine, a vincere, saranno i rossoneri. Ma la motivazione che dà Caressa è curiosa: “Vado anche io sull'1 fisso. I tifosi viola mi hanno pregato in ginocchio di continuare a pronosticare contro la Fiorentina, così che possa continuare a vincere. Non posso deluderli (ride, ndr)”.

Così invece Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: "La partita sarà sicuramente interessante, ma la Fiorentina non ha un grande storico in trasferta quest'anno e quindi il suo pronostico secondo me pende verso i rossoneri".