Capozucca elogia la prova di Braschi: "Ha fisico, gli darei ancora fiducia"

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L’ex direttore sportivo, tra le altre, di Genoa e Cagliari Stefano Capozucca ha commentato l'ora di gioco disputata ieri da Riccardo Braschi con la prima squadra. Ecco le sue dichiarazioni più importanti: "Ci sono diversi giovani interessanti in Serie A però nel vedere la Fiorentina mi sono soffermato sulla prova della punta Braschi, che ha giocato anche a Roma: mi sembra avere, non dico già ora futuro, ma intanto fisico e può fare qualcosa nel calcio dei grandi: bisogna però dargli tempo di crescere. Bisogna far giocare i giovani, perché se non giocano mai è inutile stare qui ad elogiarli".