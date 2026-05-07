Caos Real, rissa tra Tchouameni e Valverde. Il comunicato del club

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(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Nervi tesi, eufemismo, in casa Real Madrid. Al termine dell'allenamento odierno, Aurelien Tchouameni e Federico Valverde sono stati protagonisti di una rissa talmente violenta che il giocatore uruguayano sarebbe finito in ospedale per farsi medicare. Secondo i media spagnoli, in particolare Marca, due calciatori si sarebbero affrontati negli spogliatoi e sarebbero stati divisi soltanto grazie all'intervento dei compagni di squadra. L'infortunio al sudamericano, si sottolinea, non è stato causato da un colpo del francese, ma dall'impatto con l'angolo di un tavolo, che ha causato una contusione e un taglio. Valverde e Tchouaméni già ieri erano arrivati ad un passo dallo scontro fisico: alla base ci sarebbe un intervento duro del difensore proprio nel corso dell'allenamento. Secondo fonti vicine al club madrileno questa mattina Valverde avrebbe rifiutato di stringere la mano a Tchouaméni per chiudere la questione e poi si sarebbe arrivati all scontro fisico. I media definiscono l'episodio come "il più grave mai vissuto a Valdebebas", dove già l'aria è pesantissima al termine di una stagione senza titoli, con Mbappè, e non solo, nel mirino dei tifosi per scarso impegno e la prospettiva di un Clasico che domenica prossima potrebbe far incoronare campione l'odiato Barcellona. Dopo la rissa, il club ha convocato una riunione d'urgenza all'interno dello spogliatoio: ha partecipato anche il direttore generale, José Ángel Sánchez, che potrebbe imporre ai due calciatori sanzioni disciplinari che vanno dalle sanzioni economiche ad un periodo 'fuori squadra'. (ANSA).

Ecco il comunicato del club:

"Il Real Madrid C.F. comunica che, a seguito degli episodi verificatisi questa mattina durante la sessione di allenamento della prima squadra, ha deciso di avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei propri giocatori Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni. Il club fornirà aggiornamenti sulle decisioni relative a entrambi i procedimenti una volta concluse le rispettive procedure interne".