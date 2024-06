CANNAVARO, L'annuncio: finita l'esperienza all'Udinese

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante la salvezza ottenuta all'ultima giornata sul campo del Frosinone, Fabio Cannavaro non sarà più l'allenatore dell'Udinese. Ad annunciarlo è stato proprio il tecnico campano attraverso i suoi canali social. "Il Presidente Pozzo mi ha comunicato oggi la decisione della società di non continuare il nostro rapporto professionale. Lo ringrazio per l’opportunità che mi è stata concessa, e mi dispiace non poter continuare questo breve ma intenso viaggio. Tengo a precisare che da parte mia ci sarebbe stato il desiderio di continuare questa avventura in Friuli". Queste alcune delle parole che l'ex calciatore della Nazionale ha scritto su Instagram. Di seguito il post ufficiale di saluto di Fabio Cannavaro: