Serie A, c'è Napoli-Genoa. Conte con i big, Vieira con i giovani: le formazioni ufficiali

Sono ufficiali le scelte di Antonio Conte e Patrick Vieira per Napoli-Genoa, match che chiude la domenica di campionato in attesa delle due rimanenti sfide di domani. Alle 20:45 gli azzurri ospitano i rossoblu - che navigano in acque abbastanza tranquille - per continuare a coltivare il sogno scudetto, con queste formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori

Allenatore: Antonio Conte

GENOA (4-2-3-1): Siegrist; Sabelli, Otoa, Vasquez, Ahanor; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Messias, Vitinha; Pinamonti

Allenatore: Patrick Vieira