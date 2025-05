Il Bologna fa il record di introiti annuali: arriverà a quasi 200 milioni

Il Bologna può esultare non solo per la stagione che sta facendo ma anche per gli introiti economici. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il club rossoblu in questa stagione avrà realizzato il più alto fatturato della sua storia: abbondantemente sopra i 200 milioni di euro. Un incremento di oltre il 70 per cento rispetto alle migliori performance dei bilanci passati e comunque migliorabile di 4-5 milioni in caso di vittoria contro il Milan all’Olimpico.

La colonna dei ricavi è in parte “drogata” dalle cessioni di Joshua Zirkzee e Riccardo Calafiori i cui effetti positivi vanno ricalcolati al netto delle royalties da attribuire a Bayern e Basilea per i premi di valorizzazione inseriti nei contratti dei due calciatori al momento dell’acquisto. Ma anche tenendo conto di questo aspetto le cifre sono notevolissime. E di certo il club di Joey Saputo avrà superato il muro effettivo di 175 milioni di entrate.

Il Bologna può guardare dunque con ottimismo al futuro, anche per un altro dato: anche senza partecipare alla Champions League, l’eventuale ingresso in Europa League - attraverso la stessa formula a otto gare iniziali del torneo maggiore - garantirebbe comunque un appannaggio rilevante, al quale andranno a sommarsi i proventi che derivano dalla Supercoppa (nuova entrata assoluta per il club di Castedebole).