Riprende la corsa scudetto dell'Inter in casa del Torino alle 18: le formazioni ufficiali

Alle 18 la 36esima giornata, dopo due gare che hanno riguardato la zona salvezza, prosegue con Torino-Inter. La squadra di Inzaghi, reduce dall'entusiasmante vittoria della semifinale di ritorno di Champions che l'ha portata in finale (a Monaco il 31) ai danni del Barcellona, vuole riprendere la corsa scudetto ormai tra lei e il Napoli cercando di espugnare lo stadio granata in attesa del posticipo serale dei partenopei in casa contro il Genoa. Ecco le formazioni scelte dai due tecnici Vanoli, che lascia fuori Casadei mentre punta sempre su Biraghi, e Inzaghi che in attacco punta sulla coppia Taremi-Correa.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembele, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Gineitis; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams.

Allenatore: Vanoli.

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Zalewski, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Correa.

Allenatore: Inzaghi