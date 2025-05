Tra problemi sugli spalti e nubifragio: Torino-Inter dura una vita, ma finisce 0-2

vedi letture

Succede di tutto all'Olimpico Grande Torino, dove l'Inter tiene a galla le speranze di scudetto. Il match delle 18 viene interrotto dopo pochi minuti per un problema che riguarda i tifosi, poi riprende e viene nuovamente spezzato a pochi minuti dalla fine del primo tempo per il violento nubifragio che si è abbattuto sul capoluogo piemontese, col terreno di gioco che pare impraticabile. Pochi istanti e si riparte, si chiude il primo tempo e l'intervallo dura più del dovuto, in mezzo ai dubbi di arbitro e giocatori sulla ripresa della partita.

Che però si gioca: le formazioni scendono dal tunnel e completano il secondo tempo, al termine del quale i nerazzurri escono trionfali per 0-2, firmato dai gol di Zalewski e Asllani su rigore. Con questo risultato la squadra di Inzaghi aggancia momentaneamente il Napoli al primo posto, in attesa di sapere il risultato dei partenopei, in campo tra pochi minuti contro il Genoa.