Calvarese duro su Venezia-Fiorentina: "L'intervento di Pablo Marì era da rosso diretto"

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A è tornato a commentare l’arbitraggio di Venezia-Fiorentina, puntando il dito su alcune decisioni del direttore di gara Marchetti.

Se da un lato restano dubbi su due episodi — il tocco di mano di Ellertsson non sanzionato e quello di Candè all’origine del gol dell’1-0 — ciò che ha maggiormente lasciato perplesso Calvarese è il mancato cartellino rosso a Pablo Marì per un intervento duro su Condè, poi costretto a lasciare il campo in barella.

“Intervento bruttissimo — ha commentato Calvarese —, Pablo Marì entra in scivolata col piede a martello sulla caviglia di Condè. Per l’arbitro non è neanche da ammonizione: un errore evidente. È un fallo pericoloso che merita il rosso, tanto più che il giocatore colpito si infortuna. Mi sorprende non vedere alcun cartellino.”

Infine, l’ex arbitro ha espresso una riflessione più ampia: “Temo che la tendenza a semplificare ogni episodio riducendolo a categorie fisse come ‘imprudenza’ o ‘SPA’ stia impoverendo l’arbitraggio. Serve anche saper leggere il gioco. Qui non conta solo che l’intervento sia basso, ma anche il balzo del difensore, l’intenzionalità e la velocità dell’azione: tutti elementi che, in questo caso, indicano chiaramente l’espulsione.”