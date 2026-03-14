Cagliari, Pisacane: "Pisa per noi è un match point. Mina può giocare"

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Il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, presenta così la sfida-salvezza in casa del Pisa, gara in cui potrebbe tornare titolare anche l'ex difensore della Fiorentina, Yerry Mina: "Pisa per noi è sicuramente un match point, ogni partita ci può avvicinare all'obiettivo. Sappiamo che la classifica racconta meno di quanto meriterebbe questa squadra, però è una squadra che rimane aggrappata alla gara. Normale che se ha questi punti, ci sono delle criticità e noi dobbiamo essere bravi a colpirle. Loro hanno il dovere di dover vincere a tutti i costi.

Noi vogliamo vincere ma da squadra matura, che ci è mancato in tantissime gare. In certi momenti abbiamo peccato in esperienza. Mina è entrato in gruppo ieri, però ha fatto un lavoro personalizzato in questi giorni. Può partire dal 1', non ha bisogno di fare quattro o cinque allenamenti per poter giocare".