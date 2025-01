CAGLIARI-LAZIO, Vietata vendita biglietti ai tifosi ospiti

Fonte: ANSA

(ANSA) - CAGLIARI, 24 GEN - Vietata la vendita di biglietti ai tifosi residenti nel Lazio per la partita Cagliari-Lazio, valida per la ventitreesima giornata del campionato di serie A, in programma lunedì 3 febbraio, alle 20.45 alla Domus. Il provvedimento è stato emesso dal Prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, alla luce delle valutazioni espresse dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. La decisione arriva a un giorno dai disordini a Roma in occasione dell'incontro di Europa League tra Lazio e Real Sociedad. Il bilancio è di nove feriti fra i supporter spagnoli, fra cui tre accoltellati.

Il più grave è un 23enne ricoverato in prognosi riservata. Altri due ne avranno per 30 e 12 giorni. Per gli investigatori i responsabili, circa ottanta persone, sarebbero riconducibili ad ambienti degli ultras biancocelesti. (ANSA).