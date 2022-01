CABRAL, Ho parlato con Rocco. Chiamatemi "King"

Prime parole da giocatore della Fiorentina per l'attaccante viola Arthur Cabral. Il brasiliano ha parlato infatti ai canali ufficiali della società, soffermandosi sugli stimoli della nuova avventura. Ecco le sue parole: "Sono molto contento di essere qui a Firenze e di vestire la maglia della Fiorentina. Ho parlato con Igor, che è brasiliano come me. Ho sentito il Presidente Commisso, gli ho detto che sono molto felice di essere qui e di vestire la maglia della Fiorentina. Per me è una grande opportunità, di stare in una grande città. Ho obiettivi molto grandi e voglio restare a lungo per raggiungerli. Il futuro centro sportivo? Mi hanno parlato di questo grande progetto: non vedo l’ora di vederlo e di potermi allenare lì. Il mio soprannome? Molti mi chiamano King Arthur, è una cosa molto carina e affettuosa. Ma i tifosi possono chiamarmi Cabral, Arthur, come vogliono, per me è lo stesso. Sono pronto ad indossare questa maglia e voglio rappresentare la Fiorentina al massimo delle mie potenzialità, affinché i tifosi possano dire di avere in squadra un grande giocatore, che si merita di stare qui e di vestire questa maglia“.