C.ITALIA, Le formazioni ufficiali di Milan-Atalanta

© foto di www.imagephotoagency.it

A San Siro (fischio d'inizio ore 21) va in scena un incrocio che interessa direttamente la Fiorentina. C'è Milan-Atalanta, derby lombardo che decreterà chi sfiderà i viola in semifinale di Coppa Italia. I rossoneri ci arrivano forti dei tre successi consecutivi ma ancora in piena emergenza. L'Atalanta, che settimana scorsa ha demolito il Sassuolo agli ottavi, è invece reduce dal pari in campionato contro la Roma. Ecco le scelte di Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini:

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Theo Hernandez, Jimenez; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Pulisic, Jovic, Leao. A disp.: Nava, Mirante, Adli, Giroud, Romero, Kjaer, Terracciano, Chaka Traoré, Simic, Zeroli, Bartesaghi. All. Pioli.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalcini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere. A disp.: Musso, Rossi, Toloi, Hein, Palomino, Pasalic, Muriel, Bakker, Zortea, Adopo, Zappacosta, Scamacca. All. Gasperini.